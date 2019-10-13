Черышев: "Нужно помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного раунда"

Хавбек сборной России Денис Черышев высказался о победном матче с Кипром (5:0).

"Есть над чем работать. Мы удачно сыграли, однако нужно проанализировать выступление и улучшить некоторые моменты. Большую роль сыграл быстрый гол. Тренер требовал от нас прессинга и в итоге получилось их обокрасть и забить гол.

Наши основные задачи мы выполнили. Теперь нужно помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного раунда", - заявил Черышев.

Напомним, что России осталось провести два поединка - с Бельгией и Сан-Марино. На счету Дзюбы в квалификации 9 забитых мячей.

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