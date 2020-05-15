Черышев обратился к болельщикам "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поблагодарил фанатов своей команды за невероятную поддержку.

"Спасибо вам за поддержку, которую мы ощущали на протяжении всего периода карантина. Это трудный период для всех, особенно для болельщиков, которые не могут пойти и посмотреть игру любимой команды, насладиться футболом. Хочу поддержать их и пожелать стойкости. Пусть они будут с нами, находясь дома, насколько это возможно. Для нас болельщики очень важны", - цитирует россиянина El Desmarque.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Чемпионат Испании из-за пандемии коронавируса был приостановлен в марте. В июне ожидается возобновление турнира, однако матчи будут проходить при пустых трибунах.

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