Черышев объяснил, почему нарушил карантин в Испании

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Черышев объяснил, почему нарушил карантин в Испании

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал, почему он в марте стал нарушителем карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что российский футболист пошёл на пробежку, за что подвергся жёсткой критике.

"К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введён с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошёл бегать. Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю", - пояснил Черышев.

Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен - возобновление матчей возможно только после специального распоряжения правительства. В стране выявлено более чем 157 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Не пропустите: У Черышева нет коронавируса, несмотря на массовое заражение в "Валенсии". | http://soccernews.ru
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