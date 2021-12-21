Черышев объяснил свой выбор в пользу сборной России, а не Испании

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Черышев объяснил свой выбор в пользу сборной России, а не Испании

Фото инстаграм Дениса Черышева

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал, почему решил выступать за сборную России, несмотря на интерес со стороны Испании.

"Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьёзном уровне. И сам об этом никогда не думал. Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную - неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну", - сказал 30-летний футболист.

Черышев дебютировал за российскую сборную 14 ноября 2012 года, с тех пор он сыграл 33 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

У атакующего полузащитника "Валенсии" есть испанское гражданство, поскольку он с 1996 года живёт в этой стране.

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