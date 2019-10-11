Черышев оценил атмосферу на трибунах во время матча Россия - Шотландия

Вингер сборной России Денис Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче седьмого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии.

Напомним, что россияне разгромили соперника со счётом 4:0 на московском стадионе "Лужники".

"Атмосфера - топ! Спасибо", - написал Черышев в инстаграме, прикрепив своё фото на фоне российского флага.

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