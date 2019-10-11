Черышев оценил атмосферу на трибунах во время матча Россия - Шотландия
Вингер сборной России Денис Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче седьмого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии.
Напомним, что россияне разгромили соперника со счётом 4:0 на московском стадионе "Лужники".
"Атмосфера - топ! Спасибо", - написал Черышев в инстаграме, прикрепив своё фото на фоне российского флага.
Не пропустите: Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против Шотландии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
-
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
-
Что там у англичан? Подводим главные промежуточные итоги самой богатой лиги мира, пользуясь международной паузой
-
"Динамо" до сих пор не расторгло контракт с Хохловым
Лента новостей
-
1
"Эвертон" хочет купить защитника "Милана"
-
"Фламенго" нацелился на нападающего "Спартака"
-
"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо
-
Стали известны новые данные о возможном назначении Тедеско в "Спартак"
-
Черышев оценил атмосферу на трибунах во время матча Россия - Шотландия
-
"Барселона" интересуется трансферной целью "Ливерпуля"
-
В Англии тренер отметил увольнение из клуба пьянкой с фанатами
-
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией
-
"Реал" включился в борьбу за Холанда
-
Соболев может перейти в "Бешикташ"
-
Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России
-
Защитник ЦСКА вернулся к тренировкам после перелома лодыжки
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
-
1
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
-
Симеоне признался, что восхищается Клоппом
-
Погребняк назвал самое обидное поражение в карьере
-
1
Президент Ла Лиги поддержал Месси
-
1
Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?"
-
Роман Еременко вернулся в общую группу "Ростова"
-
2
Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3