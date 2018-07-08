Черышев оценил шансы игроков сборной России перебраться в европейские клубы
Хавбек сборной России Денис Черышев уверен, что у его партнеров по команде будет шанс перебраться в Европу.
"Сейчас надо отдохнуть, с новыми силами подойти к новому сезону. Главное, не делать шаги назад сборной, только вперед. Трансферы наших футболистов в Европу возможны, ребята были на высоте весь турнир. У нас единая команда, у всех будет шанс уехать в европейский клуб" - приводят слова Черышева российские СМИ.
Напомним, что сам Черышев является футболистом испанского "Вильярреала".
Читайте также: Денис Черышев прокомментировал вылет сборной России с ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Двадцать шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 9 июля
-
Дневник Чемпионата Мира. День #25: встреча сборной с болельщиками, прощание Игнашевича и Самедова, и крутость "Тоттенхэма"
-
Главные новости дня: 8 июля
Лента новостей
-
Шадли: "Мбаппе? Такую игру в его возрасте видел только у Месси"
-
Перес готов заплатить 230 миллионов евро за нового форварда
-
Черчесов: "Еще до Чемпионата Мира знали, чего хотели"
-
"Барселона" назвала цену на Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" может перебить предложение "Ювентуса" по Роналду
-
Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ
-
Канчельскис: "Черчесов? Ничего серьезного он не сделал"
-
ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны"
-
Хави исключил свою работу со сборной Испании
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ
-
Колосков назвал главную проблему Чемпионата Мира в России
-
8
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура
-
Роналду попросил "Ювентус" подписать хавбека "Барселоны"
-
13
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
2
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком
-
Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ
-
Роналду со своей подругой отдыхают в Италии
-
Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком"
-
"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на лето