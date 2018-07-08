Черышев оценил шансы игроков сборной России перебраться в европейские клубы

Хавбек сборной России Денис Черышев уверен, что у его партнеров по команде будет шанс перебраться в Европу.

"Сейчас надо отдохнуть, с новыми силами подойти к новому сезону. Главное, не делать шаги назад сборной, только вперед. Трансферы наших футболистов в Европу возможны, ребята были на высоте весь турнир. У нас единая команда, у всех будет шанс уехать в европейский клуб" - приводят слова Черышева российские СМИ.

Напомним, что сам Черышев является футболистом испанского "Вильярреала".

Читайте также: Денис Черышев прокомментировал вылет сборной России с ЧМ-2018. | http://soccernews.ru