Черышев оценил шансы "Валенсии" на выход в финал Кубка Испании
Вингер "Валенсии" Денис Черышев оценил шансы своей команды на выход в финал Кубка Испании.
Напомним, что в первом полуфинальном матче турнира "летучие мыши" в гостях сыграли вничью с "Бетисом" со счётом 2:2. Один из голов в свой актив записал игрок сборной России.
"Мы до последнего верили в себя. В целом оцениваю игру положительно, потому что мы отыграли два гола. Наша команда создала много опасных моментов, теперь нужно исправить свои ошибки на стандартах. Но мы уже сделали большой шаг к финалу, хоть ответный матч тоже будет трудным" - приводит слова Черышева официальный сайт клуба.
Ответный матч между "Валенсией" и "Бетисом" состоится 28 февраля на "Месталье".
Не пропустите видеообзор матча "Бетис" - "Валенсия". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ узнали одну из причин ухода Азмуна из "Рубина"
-
Фил Джонс эмоционально прокомментировал продление контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны самые высокооплачиваемые тренеры топ-5 европейских лиг: больше всех зарабатывает Симеоне
-
Бенатиа объяснил, почему отказал "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ракицкий сделал заявление о своей адаптации в "Зените"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Филом Джонсом
-
Озил прокомментировал смерть Эмилиано Салы
-
Черышев оценил шансы "Валенсии" на выход в финал Кубка Испании
-
Инфантино поблагодарил президента России Путина
-
1
Маме Роналду поставили страшный диагноз
-
Экс-тренер сборной России отказал "Фейеноорду"
-
Девушка дня: Райка Оливейра - бывшая любовница феномена Роналдо
-
Ройс рискует пропустить матч с "Тоттенхэмом"
-
Фабрегас ярко высказался о возможном переходе Азара в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с Матой о продлении контракта
-
"Спартак" озвучил диагноз Мельгарехо
-
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг: Месси и Роналду снова на вершине
-
Известный французский тренер оценил игру Головина
-
Хавбек ЦСКА перенёс операцию на мениске
-
"Наполи" интересуется звездой чемпионата Нидерландов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15