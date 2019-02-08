Черышев оценил шансы "Валенсии" на выход в финал Кубка Испании

Вингер "Валенсии" Денис Черышев оценил шансы своей команды на выход в финал Кубка Испании.

Напомним, что в первом полуфинальном матче турнира "летучие мыши" в гостях сыграли вничью с "Бетисом" со счётом 2:2. Один из голов в свой актив записал игрок сборной России.

"Мы до последнего верили в себя. В целом оцениваю игру положительно, потому что мы отыграли два гола. Наша команда создала много опасных моментов, теперь нужно исправить свои ошибки на стандартах. Но мы уже сделали большой шаг к финалу, хоть ответный матч тоже будет трудным" - приводит слова Черышева официальный сайт клуба.

Ответный матч между "Валенсией" и "Бетисом" состоится 28 февраля на "Месталье".

Не пропустите видеообзор матча "Бетис" - "Валенсия". | http://soccernews.ru