Черышев опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

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Черышев опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Вингер сборной России Денис Черышев передал эмоции из раздевалки национальной команды после выигранного матча пятого тура квалификации Евро-2020 против Шотландии.

Игрок "Валенсии" опубликовал фото, подписав его: "Наша сила в команде! Идём дальше, всем спасибо за поддержку".

Напомним, что Россия одержала волевую победу над Шотландией со счётом 2:1.

В пяти турах подопечные Станислава Черчесова набрали 12 очков, уступив только Бельгии.

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