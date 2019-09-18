Черышев опубликовал фото из раздевалки "Валенсии" после победы над "Челси"
Вингер "Валенсии" Денис Черышев передал эмоции из раздевалки своей команды после выигранного матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".
Игрок сборной России опубликовал в инстаграме фото, подписав его: "Семья".
Напомним, что "Валенсия" в гостях победила "Челси" со счётом 1:0.
В следующем туре ЛЧ "летучие мыши" примут "Аякс", а "синие" в гостях сыграют с "Лиллем".
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