Черышев опубликовал фото с Кубком Испании

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился фотографией с Кубком Испании. В финале валенсийцы обыграли "Барселону" со счетом 2:1.

"Всем спасибо за поддержку!!! Мы чемпионы!!!" - написал Черышев в своем Instagram.

Хавбек не принимал участие в этой встрече из-за травмы.

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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