Черышев отклонил предложение "Краснодара"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев не захотел возвращаться в Россию, утверждает Superdeporte.

По информации источника, у 29-летнего футболиста было финансово выгодное предложение от "Краснодара", но тот его отклонил.

Воспитанник "Реала" надеется остаться в нынешней команде. Тем более, новый тренер "летучих мышей" Хави Грасия рассчитывает на него.

В прошлом сезоне Черышев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче за "Валенсию".

Не пропустите: Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дениса Черышева. | http://soccernews.ru