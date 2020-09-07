Черышев отклонил предложение "Краснодара"

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Черышев отклонил предложение "Краснодара"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев не захотел возвращаться в Россию, утверждает Superdeporte.

По информации источника, у 29-летнего футболиста было финансово выгодное предложение от "Краснодара", но тот его отклонил.

Воспитанник "Реала" надеется остаться в нынешней команде. Тем более, новый тренер "летучих мышей" Хави Грасия рассчитывает на него.

В прошлом сезоне Черышев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 31 матче за "Валенсию".

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