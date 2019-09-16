Черышев отправился с "Валенсией" на матч Лиги чемпионов с "Челси"

Хавбек сборной России Денис Черышев с "Валенсией" вылетел в Лондон для матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч "Челси" - "Валенсия" пройдет во вторник, 17 сентября. Начало - в 22:00 мск.

Вместе с "Валенсией" в группе H попали "Аякс", "Лилль" и "Челси".

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