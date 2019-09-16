Черышев отправился с "Валенсией" на матч Лиги чемпионов с "Челси"

Теги валенсиячелсиденис черышев

Черышев отправился с "Валенсией" на матч Лиги чемпионов с "Челси"

Хавбек сборной России Денис Черышев с "Валенсией" вылетел в Лондон для матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч "Челси" - "Валенсия" пройдет во вторник, 17 сентября. Начало - в 22:00 мск.

Вместе с "Валенсией" в группе H попали "Аякс", "Лилль" и "Челси".

Не пропустите: "Барселона" - "Валенсия" - 5:2, "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме

Игбоун занес "Уфу" в черный список в инстаграме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов