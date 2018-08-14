Черышев перешёл в "Валенсию"

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева.

"Летучие мыши" арендовали 27-летнего россиянина на один сезон. Другие детали сделки пока не разглашаются.

Известно, что на подписании вингера "жёлтой субмарины" настаивал главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль.

Черышев выступал за "Вильярреал" с 2016 года, сыграл 50 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: "Валенсия" представила Батшуайи и Гамейро. | http://soccernews.ru