Черышев перешёл в "Валенсию"

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Черышев перешёл в "Валенсию"

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева.

"Летучие мыши" арендовали 27-летнего россиянина на один сезон. Другие детали сделки пока не разглашаются.

Известно, что на подписании вингера "жёлтой субмарины" настаивал главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль.

Черышев выступал за "Вильярреал" с 2016 года, сыграл 50 матчей и забил 4 гола.

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