Черышев: "Первые две недели я не брился. Подстричься бы не мешало, но сам себя я кромсать боюсь"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал, с какими проблемами столкнулся во время карантина в плане ухода за собой.

"Честно говоря, первые недели две я тоже не брился. Потом глянул на себя в зеркало и взялся за бритву. Сейчас стараюсь избавляться от щетины почаще. Подстричься бы тоже не мешало. Но сам себя я кромсать боюсь: потом будет только один путь - налысо", - сказал россиянин.

Напомним, что Черышев находится в самоизоляции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Испании.

В стране коронавирусом заразились более 157 тысяч человек. Это второй показатель в мире после США.

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