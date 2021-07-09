Черышев - первый игрок сборной России, публично попрощавшийся с Черчесовым

Фото телеграм-канал сборной России

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поблагодарил бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Игрок "летучих мышей" первым из национальной команды отреагировал на уход наставника.

"Спасибо за доверие все эти годы", - написал 30-летний футболист в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с тренером.

РФС объявил об отставке Черчесова в четверг. Имя его преемника пока неизвестно.

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