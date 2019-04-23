Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Вингер "Валенсии" Денис Черышев выразил благодарность всем, кто поддерживает его в последние дни.

Напомним, что 28-летний россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

"Хочу поблагодарить всех за тёплые слова и сообщения. Теперь буду поддерживать команду в оставшихся матчах. Слава Богу за всё", – написал футболист в инстаграме.

В текущем сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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