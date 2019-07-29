Черышев поделился эмоциями от возвращения на поле после длительного отсутствия из-за травмы

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Черышев поделился эмоциями от возвращения на поле после длительного отсутствия из-за травмы

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев рассказал, что думает о возвращении на поле после долгого восстановления после травмы. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

"Очень рад возвращению. Я очень хотел играть. Мои партнеры и тренера помогали мне во время восстановления. Все прошло хорошо, благодарен медицинскому штабу.

Очень хотел остаться в "Валенсии", я очень счастлив. Нужно усердно работать, чтобы сезон удался", - сказал футболист.

28-летний Черышев выступал за "Вильярреал" с 2016 года, провел за клуб 90 матчей, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. В минувшем сезоне он играл за "Валенсию" на правах аренды, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 41 поединке. Также играл за "Реал" и "Севилью". За сборную России сыграл 22 матча и забил девять голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

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