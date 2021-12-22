Черышев поделился мнением о российских игроках в Европе

Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев высказался о российских футболистах в Европе.

– Почему пока не получается в Италии у Алексея Миранчука?

– Мне кажется, у Леши все впереди. У него бешеная техника, это классный футболист. Не сказал бы, что у него не получается. Да, играет меньше, чем хотелось бы, но если выходит, то или забивает, или пас голевой отдает.

– Терпеть ему надо? Вы в свое время, как сами сказали, недотерпели.

– Обязательно! И за терпение последует вознаграждение – на сто процентов уверен.

– Сейчас все на грани – уходить в аренду или до последнего оставаться в "Аталанте".

– Это уже его решение – я же не знаю его взаимоотношений с тренером. Леша должен сам все взвесить и обдумать. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут.

– Общаетесь ли с нашими молодыми ребятами, которые приехали в Испанию, – Иосифовым, Севикяном? Следите за ними?

– С Иосифовым говорил, когда он только прилетел. Никита спрашивал некоторые вещи, в частности по работе с Унаи Эмери, у которого я играл в "Севилье". Я всегда открыт для общения и рассказал, что этому тренеру нравится, что нет.

Очень хороший парень, прислушивается к советам, вежливо разговаривает. Все это мне понравилось. Дай бог, чтобы у него здесь получилось. Недавно Иосифов забил на Кубок короля за первую команду "Вильярреала". Поздравляю, это уже здорово! Удачи желаю и мальчику из "Леванте", но с ним пока не общался.

– Как относитесь к отъездам таких молодых ребят из России?

– Тот же Иосифов – молодец. Никита к этому стремился, поставил себе цель оказаться в Европе – и достиг ее. Все у него будет хорошо!

– Посоветуете ли Арсену Захаряну как можно быстрее отправляться в Европу?

– Он показывает очень хороший уровень. Я не советчик, но мне кажется, что ему самому захочется попробовать, если поступит хорошее предложение. С другой стороны, решение принимать только ему.

Мне легко говорить – всю карьеру провел в Европе. А ему, может, в "Динамо" комфортно, и Арсен не захочет оттуда уходить. Буду уважать любое его решение. Могу сказать, что ребятам из России тяжело с адаптацией на Западе и требуется терпение, чтобы доказать свою состоятельность как футболиста, – сказал Черышев.

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