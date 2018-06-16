Черышев поделился ожиданиями от матча с Египтом

Хавбек сборной России Денис Черышев прокомментировал предстоящую игру с Египтом.

"Египет и Уругвай? Очень сильные соперники. Играют в оборонительный футбол. Египет хорошо контратакует, в игре с нами они будут опасны. Матч точно будет сложный.

Честно, не знаю, сыграет ли Салах. У него было повреждение - наверное, он еще не до конца готов. Но нас не должно это волновать. Мы должны думать о сборной России и работать каждый день, чтобы выиграть" - приводят слова Черышева российские СМИ.

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