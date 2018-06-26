Черышев поделился ожиданиями от матча с Испанией

Хавбек сборной России Денис Черышев прокомментировал предстоящую игру против Испании.

"Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим.

Об испанских игроках в любом случае лучше расскажет Черчесов, чем я - это сто процентов. Главное, чтобы мы шли дальше и продолжали расти" - приводят слова Черышева российские СМИ.

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