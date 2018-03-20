Черышев поделился ожиданиями от предстоящих игр сборной

Теги денис черышевроссиябразилияфранция

Черышев поделился ожиданиями от предстоящих игр сборнойПолузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящих игр своей национальной команды против Бразилии и Франции.

"Думаю, мы всегда должны играть на победу. Тем более, перед Чемпионатом Мира. Мы должны выйти и показать хороший футбол", - приводит слова 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, с Бразилией подопечные Станислава Черчесова сыграют 23-го марта, а с Францией - через четыре дня.

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