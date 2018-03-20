Черышев поделился ожиданиями от предстоящих игр сборной

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящих игр своей национальной команды против Бразилии и Франции.

"Думаю, мы всегда должны играть на победу. Тем более, перед Чемпионатом Мира. Мы должны выйти и показать хороший футбол", - приводит слова 27-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, с Бразилией подопечные Станислава Черчесова сыграют 23-го марта, а с Францией - через четыре дня.

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