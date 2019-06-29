Черышев подтвердил, что продолжит карьеру в "Валенсии"

Российский вингер Денис Черышев заявил, что в скором времени "Валенсия" выкупит его у "Вильярреала".

"Мой переход практически согласован. Тренер "Валенсии" сделал ставку на меня. Это большой шаг в карьере. Участие в Лиге Чемпионов - вызов для меня", - цитирует Черышева Mundo Deportivo.

28-летний Черышев в минувшем сезоне выступал за "Валенсию" на правах аренды, сыграл 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что "летучие мыши" заплатят за игрока сборной России 5 миллионов евро.

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