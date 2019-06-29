Черышев подтвердил, что продолжит карьеру в "Валенсии"
Российский вингер Денис Черышев заявил, что в скором времени "Валенсия" выкупит его у "Вильярреала".
"Мой переход практически согласован. Тренер "Валенсии" сделал ставку на меня. Это большой шаг в карьере. Участие в Лиге Чемпионов - вызов для меня", - цитирует Черышева Mundo Deportivo.
28-летний Черышев в минувшем сезоне выступал за "Валенсию" на правах аренды, сыграл 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что "летучие мыши" заплатят за игрока сборной России 5 миллионов евро.
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|38
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|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
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|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32