Черышев похудел во время карантина

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал о своём питании в период самоизоляции, а также признался, что очень внимательно относится к собственному весу.

"Клуб предоставил нам готовую пищу - её нужно только разогреть. Первую неделю пользовался этой опцией, а потом понял, что у меня полно времени, чтобы готовить самому. По утрам варю геркулесовую кашу. А вообще стараюсь есть только натуральные продукты: овощи, фрукты, рыбу, мясо, рис, картошку. Почти исключил из рациона сладкое и мучное. Надо держать вес, поддерживать хорошую форму, быть готовым в любой момент доиграть чемпионат.

Поправился ли я? Даже похудел. Я очень слежу за этим. Если сезон возобновят, то реально будут одна-две недели на подготовку. Поэтому очень важно быть в хороших кондициях уже сейчас. Если прийти на тренировку прямиком с дивана, то очень быстро тебя вернут на тот же диван", - сказал Черышев.

Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен - возобновление матчей возможно только после специального распоряжения правительства. В стране выявлено более чем 157 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Не пропустите: Черышев объяснил, почему нарушил карантин в Испании. | http://soccernews.ru