Черышев показал фото из раздевалки "Валенсии" после выхода в финал Кубка Испании

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Черышев показал фото из раздевалки "Валенсии" после выхода в финал Кубка Испании

Вингер "Валенсии" Денис Черышев показал фото из раздевалки своей команды после выхода в финал Кубка Испании.

Напомним, что "летучие мыши" одолели "Бетис" в ответном полуфинальном матче и 25 мая разыграют трофей с "Барселоной".

"В финале! Команда! Вместе до конца!» - написал Черышев в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA FINAL!! ⚽️ Equipo!!! Juntos hasta el final!

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

Не пропустите: Классон ярко высказался о предстоящем матче с "Валенсией". | http://soccernews.ru

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