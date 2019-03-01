Черышев показал фото из раздевалки "Валенсии" после выхода в финал Кубка Испании

Вингер "Валенсии" Денис Черышев показал фото из раздевалки своей команды после выхода в финал Кубка Испании.

Напомним, что "летучие мыши" одолели "Бетис" в ответном полуфинальном матче и 25 мая разыграют трофей с "Барселоной".

"В финале! Команда! Вместе до конца!» - написал Черышев в своём инстаграме.

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