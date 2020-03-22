Черышев показал, как тренируется дома в условиях карантина

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Черышев показал, как тренируется дома в условиях карантина

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев показал, как занимается дома в условиях карантина из-за коронавируса. Видео тренировки появилось в твиттере сборной России.

 "Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у 35% игроков "Валенсии" тесты дали положительный результат.

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