Черышев получил предложение от китайского клуба

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев имеет возможность перебраться в Китай.

По сведениям El Chiringuito, на днях россиянину поступило предложение от китайского клуба, название которого не уточняется.

Сейчас "Валенсия" готовится к полуфинальной игре Суперкубка Испании против "Реала", которая состоится сегодня в Саудовской Аравии.

Соглашение Черышева с "летучими мышами" действует до лета 2022 года. В этом сезоне на его счету два гола и одна результативная передача в 14 играх.

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