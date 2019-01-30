Черышев помог "Валенсии" обыграть "Хетафе" и выйти в полуфинал Кубка Испании
"Валенсия" обыграла "Хетафе" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании (3:1).
В составе хозяев хет-трик оформил Родриго. Также результативным действием отметился российский футболист Денис Черышев.
"Валенсия" - "Хетафе" - 3:1 (0:1).
Голы: Хорхе Молина, 1 - 0:1, Родриго, 61 - 1:1, Родриго, 90+2 - 2:1, Родриго, 90+3 - 3:1.
"Валенсия": Доменеч, Гарай, Пиччини (Ли Кан Ин, 71), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Черышев, 56), Солер (Гамейро, 86), Родриго, Мина, Торрес.
"Хетафе": Чичисола, Антунеш, Кабрера, Суарес, Джене, Фламини (Арамбарри, 57), Портильо (Дуро, 67), Кристофоро (Бруно Гонсалес, 78), Максимович, Хорхе Молина, Хайме Мата.
В первой встрече "Валенсия" проиграла "Хетафе" с минимальным счетом, поэтому прошла в полуфинал.
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