Черышев помог "Валенсии" обыграть "Леванте" в матче Ла Лиги
"Валенсия" обыграла "Леванте" в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Российский футболист Денис Черышев вышел на 71-й минуте и через четыре минуты он отдал голевой пас на Мануэль Вальехо. Мяч стал решающим в матче.
"Валенсия" - "Леванте" - 4:2 (2:2)
Голы: Моралес, 1 - 0:1, Габриэл Паулиста, 12 - 1:1. Моралес, 36 - 1:2, М.Гомес, 39 - 2:2, Вальехо, 75 - 3:2, Вальехо, 90+4 - 4:2.
"Валенсия": Доменеч, Васс, Мангала (Диакаби, 17), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Кондогбья, Ли Кан Ин (Черышев, 71), Эскердо (Рачич, 72), Муса (Собрино, 88), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 71), М.Гомес.
"Леванте": Фернандес, Дуарте (Коке, 85), Клерк, Пьер, Мирамон, Кампанья, Радойя (Постиго, 85), Барди (Вукчевич, 76), Мелеро (Де Фрутос, 76), Моралес, Леон (Д.Гомес, 60).
А еще: "Валенсия" просит агента Черышева найти игроку новый клуб| http://soccernews.ru
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