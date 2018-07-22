Черышев попал в сферу интересов "Барселоны"

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Черышев попал в сферу интересов "Барселоны"

"Барселона" интересуется хавбеком "Вильярреала" Денисом Черышевым.

Как сообщает испанская пресса, в трансфере заинтересован тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде, которого впечатлила игра россиянина на ЧМ-2018.

Однако стоит напомнить, что Черышев воспитанник мадридского "Реала" и это может помешать трансферу.

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Комментарии
Месси

Я против. Кто такой Вальверде? Пускай тоже валит.

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Chavichus

Что за херня!

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Kireman

Не вижу препятствий для перехода

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AntiPutler

Скорее жопа Путлера заинтересуется хуем Черышева, чем о нём услышат в Барселоне))))

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