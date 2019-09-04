Черышев попал в заявку "Валенсии" на Лигу Чемпионов
"Валенсия" объявила заявку на Лигу Чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
В список игроков попал российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев.
Полностью заявка выглядит так:
вратари: Доменек, Силлессен
защитники: Коррейя, Коста, Мангаля, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Гарая
полузащитники: Кондогбия, Гедеш, Солер, Парехо, Черышев, Вальехо, Ли Кан Ин, Коклен, Васс, Ферран, Коиндреди, Муса
нападающие: Гамейро, Родриго, Гомес, Собрино
"Валенсия" в Лиге Чемпионов сыграет с одной группе с "Челси", "Аяксом" и "Лиллем".
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