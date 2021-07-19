Черышев порассуждал о причинах провала сборной России на Евро-2020

Фото телеграм-канал сборной России

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о выступлении сборной России на Чемпионате Европы.

Напомним, что команда проиграла 2 из 3 матчей группового этапа и заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

"Я бы сказал, что соперники у нас были гораздо сильнее, чем три года назад. И мы не во всех моментах правильно сыграли. Команда хорошо готовилась на сборах, установка была понятной, но, значит, не смогли её выполнить.

У нас игра не менялась какое-то время, и результаты были хорошими. Удачный ЧМ-2018 и отборочный цикл к Евро-2020. Я не думаю, что это проблема стиля. Просто соперники тоже играют в футбол, и бывает тяжело их победить. Нужно не расстраиваться, а воспринимать это как урок", - считает Черышев.

На ЧМ-2018 россияне впервые в своей истории дошли до 1/4 финала.

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