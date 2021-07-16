Черышев поучаствовал в презентации новой формы "Валенсии"

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Черышев поучаствовал в презентации новой формы "Валенсии"

Фото твиттер "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев опубликовал в инстаграме собственное фото в новой клубной форме.

Домашний комплект экипировки "летучих мышей" выполнен в белом цвете с чёрными элементами.

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин может в скором времени стать игроком "Хетафе".

В прошлом сезоне Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии". | http://soccernews.ru
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