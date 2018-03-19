Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Футболист будет готовиться к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

Стоит отметить, что Черышев, который в этом сезоне забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах за "Вильярреал", не играл за сборную России с ноября 2015 года. Всего в составе национальной команды он провёл 9 игр.

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