Черышев прибыл в сборную России

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Черышев прибыл в сборную России

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчам Лиги наций и товарищеской встречи.

В активе Черышева 27 матчей и 11 голов за сборную России.

Ближайший матч Россия проведет 12 ноября с Молдовой в рамках товарищеской игры.

А еще: "Ждем Миранчука и Черышева". Черчесов рассказал о начале сборов сборной России| http://soccernews.ru
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