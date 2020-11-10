Черышев прибыл в сборную России

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщается в твиттере национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчам Лиги наций и товарищеской встречи.

Денис Черышев приехал pic.twitter.com/8ojc99yE9X — Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2020

В активе Черышева 27 матчей и 11 голов за сборную России.

Ближайший матч Россия проведет 12 ноября с Молдовой в рамках товарищеской игры.

А еще: "Ждем Миранчука и Черышева". Черчесов рассказал о начале сборов сборной России| http://soccernews.ru