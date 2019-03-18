Черышев приехал в расположение сборной России

Игрок "Валенсии" Денис Черышев прилетел в Россию для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы - 2020 с Бельгией и Казахстаном, передает твиттер национальной команды.

Первый матч сборной России состоится 21 марта в Брюсселе, с Казахстаном подопечные Черчесова встретятся 24 марта.

В текущем сезоне 28-летний Черышев выступил в 22 матчах Серии А, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

Впервые футболист был включен в заявку сборной России летом 2018-го.

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