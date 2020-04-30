Черышев присоединился к религиозному челленджу
Вингер "Валенсии" Денис Черышев принял участие в новом интернет-челлендже.
"Принимаю челлендж #большечемфото от Юрия Роденкова. Задача этого челленджа - побудить человека к чтению Священного писания и, самое главное, размышлению над прочитанным. Для участия необходимо выбрать самую любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив её на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото. Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом", - написал россиянин в своём инстаграме, добавив собственное фото с надписью: "Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе".
Принимаю челлендж #большечемфото от @yura_rodenkov Задача этого челленджа - побудить человека к чтению Священного Писания и, самое главное, размышлению над прочитанным Для участия необходимо выбрать самую любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив её на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом #челлендж #Ветхийзавет #Евангелие #Бог #большечемфото
Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен - возобновление матчей возможно только после специального распоряжения правительства. В стране выявлено почти 237 тысяч случаев заражения коронавирусом.
В текущем сезоне 29-летний Черышев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.
Не пропустите: Отец Черышева рассказал, когда "Валенсия" может вернуться к тренировкам. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14