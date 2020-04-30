Черышев присоединился к религиозному челленджу

Вингер "Валенсии" Денис Черышев принял участие в новом интернет-челлендже.

"Принимаю челлендж #большечемфото от Юрия Роденкова. Задача этого челленджа - побудить человека к чтению Священного писания и, самое главное, размышлению над прочитанным. Для участия необходимо выбрать самую любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив её на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото. Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом", - написал россиянин в своём инстаграме, добавив собственное фото с надписью: "Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе".

Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен - возобновление матчей возможно только после специального распоряжения правительства. В стране выявлено почти 237 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В текущем сезоне 29-летний Черышев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.

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