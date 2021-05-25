Черышев присоединился к сборной России

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Черышев присоединился к сборной России

Фото телеграм-канал сборной России

Вингер "Валенсии" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России на сбор в австрийский Нойштифт.

Напомним, что 30-летний футболист присоединился к команде позднее из-за сроков завершения сезона в Ла Лиге.

Россияне готовятся к финальному турниру Евро-2020, где им предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.

Черышев выступает за сборную с 2012 года, сыграл 30 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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