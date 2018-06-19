Черышев признан лучшим игроком матча Россия - Египет

В матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 сборная России обыграла Египет со счетом 3:1.

Лучшим игроком этой встречи был признан полузащитник россиян Денис Черышев, который забил второй гол в ней.

Стоит отметить, что 27-летний Черышев становился лучшим игроком и предыдущего матча ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

После двух матчей на счету Черышева три мяча и он делит первое место среди лучших бомбардиров турнира с Криштиану Роналду (Португалия).

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