Черышев признан лучшим игроком матча Россия - Саудовская Аравия

Нападающий сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча первого тура Чемпионата Мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0).

В этом поединке 27-летний Черышев вышел на замену в середине первого тайма и забил два мяча.

"Я даже не мечтал даже о таком! Слава богу, получилось выйти на поле и забить! Тренер перед выходом на замену говорил, что нужно компактно играть в обороне и попытаться забить на контратаках.

Нужно не останавливаться, нам предстоит два тяжелых матча, которые нужно выигрывать", - приводит слова Черышева официальный сайт ФИФА.

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