Черышев: "Проблем в сборной из-за травм нет"

Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался о череде травм, которая обрушилась на его национальную команду.

"Я думаю, у нас есть квалифицированные футболисты, способные заменить выбывших. Думаю, никаких проблем нет. Мы должны быть спокойными", - приводит слова 27-летнего хавбека rusfootball.info.

Напомним, Черышев рассказал, как в Испании отзываются об игре сборной России. | soccernews.ru