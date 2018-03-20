Черышев: "Проблем в сборной из-за травм нет"

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Черышев: "Проблем в сборной из-за травм нет"Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался о череде травм, которая обрушилась на его национальную команду.

"Я думаю, у нас есть квалифицированные футболисты, способные заменить выбывших. Думаю, никаких проблем нет. Мы должны быть спокойными", - приводит слова 27-летнего хавбека rusfootball.info.

Напомним, Черышев рассказал, как в Испании отзываются об игре сборной России. | soccernews.ru

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