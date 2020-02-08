Черышев прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

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Черышев прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

Российский вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о решении своего соотечественника Фёдора Смолова стать игроком "Сельты".

"Федя давно хотел играть в Европе, и "Сельта" - шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи - будет много работать, и всё получится. Знал, что играем с "Сельтой", а ему будет много звонков и писем. Решил напрямую поговорить на матче. Сказал ему, что здесь сильный чемпионат. Думаю, Фёдор правильно поступил, у него есть силы прогрессировать", - сказал Черышев.

В конце января "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" до завершения текущего сезона.

Галисийцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 17 очков в 22 матчах.

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