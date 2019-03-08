Черышев прокомментировал победу над "Краснодаром"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился мыслями после победы своей команды над "Краснодаром" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1).

"Краснодар" воспользовался своим моментом. Мы глубоко сели назад, это наша ошибка. Надо было действовать так, как и в начале матча. Были моменты, чтобы забить третий гол, вместо этого забили нам. Довольны победой, но в Краснодаре будет обязательно тяжёлый матч", - сказал Черышев.

Напомним, что ответный матч между "Валенсией" и "Краснодаром" состоится 14 марта.

28-летний Черышев провёл на поле в поединке с "быками" чуть более 20 минут, выйдя на замену во втором тайме.

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