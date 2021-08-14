Черышев прокомментировал победу "Валенсии" над "Хетафе"

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Черышев прокомментировал победу "Валенсии" над "Хетафе"

Фото сайт "Валенсии"

Вингер "Валенсии" Денис Черышев подвёл итоги матча 1-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

"Летучие мыши" победили со счётом 1:0, играя большую часть поединка в меньшинстве. Решающий гол был забит с пенальти, который заработал россиянин.

"После удаления на второй минуте мы не думали, что результат будет положительным, но верили в это. Думаю, победить удалось благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало.

Вдесятером мы хорошо действовали в обороне. Нужно продолжать в том же духе, действуя с тем же усердием и самопожертвованием. Сегодня будет трудно заснуть, но я рад хорошо выполненной работе. Мы уже думаем о следующей игре", - сказал Черышев в интервью клубной пресс-службе.

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