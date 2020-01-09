Черышев прокомментировал поражение от "Реала"

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Черышев прокомментировал поражение от "Реала"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев высказался о поражении своей команды "Реалу" (1:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

"Мы были недостаточно хороши. Это не та "Валенсия", которую мы привыкли видеть. Нужно сделать выводы и работать", - сказал Черышев в эфире телеканала Movistar+.

Российский футболист в этой встрече вышел на поле на 70-й минуте.

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