Черышев прокомментировал поражение сборной России от Турции в Лиге Наций

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Черышев прокомментировал поражение сборной России от Турции в Лиге Наций

Вингер сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после матча 5-го тура Лиги Наций против Турции, в котором его команда проиграла со счётом 2:3.

"Не ожидали, что всё так сложится. Но это футбол, такие бывают обстоятельства. Но по тому, как складывался матч, могли и выиграть во втором тайме. Ребята все старались, были моменты. Теперь нужно думать о Сербии. Что касается второго гола турок, я допустил ошибку, которую нельзя делать на этом уровне. Тут тебя сразу за это наказывают. Нельзя так ошибаться, надо делать выводы", - сказал Черышев.

Игрок "Валенсии" вышел в стартовом составе, открыл счёт в матче, но уже на 37-й минуте был заменён.

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