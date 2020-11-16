Черышев прокомментировал поражение сборной России от Турции в Лиге Наций
Вингер сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после матча 5-го тура Лиги Наций против Турции, в котором его команда проиграла со счётом 2:3.
"Не ожидали, что всё так сложится. Но это футбол, такие бывают обстоятельства. Но по тому, как складывался матч, могли и выиграть во втором тайме. Ребята все старались, были моменты. Теперь нужно думать о Сербии. Что касается второго гола турок, я допустил ошибку, которую нельзя делать на этом уровне. Тут тебя сразу за это наказывают. Нельзя так ошибаться, надо делать выводы", - сказал Черышев.
Игрок "Валенсии" вышел в стартовом составе, открыл счёт в матче, но уже на 37-й минуте был заменён.
Не пропустите: Черчесов высказался о поражении России в Лиге наций. | http://soccernews.ru
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