Черышев прокомментировал разгромное поражение "Валенсии" от "Аталанты" в матче ЛЧ

Вингер "Валенсии" Денис Черышев подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

Напомним, что "летучие мыши" проиграли со счётом 1:4. Ответная встреча состоится 10 марта.

"Считаю, обе команды создали много моментов. Да, "Аталанта" часто угрожала нашим воротам, забила много голов, и этого нельзя было допускать. Нужно извлечь уроки. Мы тоже могли забить неоднократно, но не реализовывали свои моменты. Борьба не закончилась, и ещё будет шанс на реванш. Сначала сосредоточимся на чемпионате, а потом будем думать об ответной игре.

Нельзя столько пропускать - вот о чём нужно думать, над чем нужно работать. Что касается обилия травм, все игроки, выходящие на поле, достойны этого права. Нельзя думать о потерях. Нужно быть более сосредоточенными, сплотиться, не упускать голевые моменты. Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живём для таких вечеров, и нужно верить в себя. С нами будут болельщики, и мы будем биться, чтобы переломить ситуацию", - сказал Черышев.

Стоит отметить, что именно россиянин забил единственный гол "Валенсии" в матче.

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