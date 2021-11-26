Черышев прокомментировал результат жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022

Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев прокомментировал результаты жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022, где национальная команда встретится со сборной Польши.

"Я очень надеялся, что мы добьемся нужного результата с Хорватией. Следил за матчем, и было очень жалко, что не получилось. Что ж, теперь нужно пробиваться через стыки. Думаю, нам это по силам.

Хотел ли я с кем-то встретиться в стыковых матчах? Разве что с Турцией, которой я забивал чаще, чем другим командам.

Если честно, жеребьевку я пропустил, об итогах мне сообщила мама. Что могу сказать: соперники тяжелые. С Польшей мы встречались перед Евро, сыграли вничью (1:1), но там не было в составе Левандовски.

Рад, что играем дома оба матча. Часто вспоминаю атмосферу ЧМ-2018 и думаю, что именно болельщики помогли нам тогда добиться высокого результата", — приводит слова Черышева пресс-служба РФС.

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