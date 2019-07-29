Черышев прокомментировал своё возвращение на поле впервые с апреля

Вингер "Валенсии" Денис Черышев рассказал о своих эмоциях в связи с возвращением на поле после трёхмесячного перерыва.

"Я очень счастлив. По-настоящему хотел снова играть. Всё прошло хорошо. Огромное спасибо клубным врачам. Последние несколько месяцев я проводил с ними много времени.

На поле чувствовал себя неплохо. Мне ещё предстоит набрать форму, нужно больше играть, и постепенно я буду это делать. Но первые ощущения хорошие. Важно, что мы выиграли. Надеюсь, буду прибавлять, чтобы приносить команде как можно больше пользы", - цитирует 28-летнего футболиста официальный сайт "летучих мышей".

Напомним, что Черышев принял участие в товарищеском матче с лиссабонским "Спортингом", выйдя на замену во втором тайме.

Россиянин не играл с 21 апреля из-за травмы связок колена.

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