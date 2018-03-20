Черышев прокомментировал своё возвращение в сборную России

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Черышев прокомментировал своё возвращение в сборную России

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев прокомментировал своё возвращение в сборную России после перерыва сроком 2,5 года.

"Я конечно, не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал. Давно ждал такого, очень рад, что здесь. Тренировался на этой неделе в общей группе с командой. Думаю, что буду готов тренироваться и со сборной. Очень сильно соскучился по команде. С ребятами ещё не успел увидеться, но очень хочется" - сказал 27-летний футболист.

Напомним, что Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к товарищеским матчам против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта). | http://soccernews.ru

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