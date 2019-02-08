Черышев прокомментировал свой очередной гол за "Валенсию"
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал свой гол в первом матче полуфинала Кубка Испании в ворота "Бетиса".
В этой встрече Черышев отличился при счете 0:2, а в концовке встрече "Валенсия" ушла от поражения, сыграв вничью 2:2.
"Данный результат мы оцениваем положительно. Мы сумели вырвать ничью, хотя уступали в счете в два мяча. Мы сделали большой шаг к финалу, но пока нас ждет тяжелый ответный матч. Что касается моего гола, я поверил в атаку и отправил мяч в ворота. К счастью, мы сумели забить и второй гол", - цитирует Черышева Estadio Deportivo.
В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел 24 матча за "Валенсию" во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса.
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